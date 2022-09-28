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«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски в конце сезона

Дата публикации: 28-09-2022

Фабрицио Романо информирует, что карьера Деяна Кулушевски продолжится в «Тоттенхэме». Руководство «шпор» довольно его игрой и готово оформить полноценный трансфер полузащитника «Ювентуса».

В лондонскую команду швед перешел в январе этого года на правах аренды. Во второй части сезона 2021/2022 Кулушевски отметился 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами за «Тоттенхэм».

Срок действия соглашения по аренде хавбека истекает следующим летом. В текущем сезоне на счету Кулушевски 9 встреч (1 забитый мяч, 3 результативных паса).

За аренду шведа «Тоттенхэму» необходимо будет заплатить 10 млн евро. При этом арендное соглашение позволяет лондонцам выкупить Деяна у «Ювентуса» за 35 000 000 евро.

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