«Милан» предложит Жиру продлить контракт до 2024 года

Дата публикации: 28-09-2022

Нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру находится в состоянии неопределенности относительно своего места в заявке сборной Франции на грядущий чемпионат мира-2022 в Катаре, однако в клубе его дела складываются преимущественно хорошим образом.



35-летний исполнитель в этом сезоне забил 5 голов и отдал 1 результативный пас в 9 матчах, и поскольку «россонери» не имели значительных успехов в поисках стабильно забивного форварда во время летней трансферной кампании, то они раздумывают над продлением контракта с игроком.



По окончании нынешней кампании Жиру должен покинуть «Милан», однако журналист Даниэле Лонго уверяет, что действующие чемпионы Италии уже завершают подготовку соответствующих бумаг по продлению отношений с футболистом еще на один год.