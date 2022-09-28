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«Милан» предложит Жиру продлить контракт до 2024 года

Дата публикации: 28-09-2022

Нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру находится в состоянии неопределенности относительно своего места в заявке сборной Франции на грядущий чемпионат мира-2022 в Катаре, однако в клубе его дела складываются преимущественно хорошим образом.

35-летний исполнитель в этом сезоне забил 5 голов и отдал 1 результативный пас в 9 матчах, и поскольку «россонери» не имели значительных успехов в поисках стабильно забивного форварда во время летней трансферной кампании, то они раздумывают над продлением контракта с игроком.

По окончании нынешней кампании Жиру должен покинуть «Милан», однако журналист Даниэле Лонго уверяет, что действующие чемпионы Италии уже завершают подготовку соответствующих бумаг по продлению отношений с футболистом еще на один год.

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