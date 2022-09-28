Мойес может покинуть «Вест Хэм»

Дата публикации: 28-09-2022

«Вест Хэм» может попрощаться с Дэвидом Мойесом. Причиной тому является провальный старт «молотобойцев» в АПЛ. Боссы клуба требуют от специалиста исправления ситуации уже в ближайшей встрече с «Вулверхэмптоном». Информацией поделилось издание «The Telegraph».



Мойес возглавил «Вест Хэм» в декабре 2019 года. Под его началом клуб дважды заканчивал сезон в зоне Еврокубков. Трудовые отношения 59-летнего специалиста с «молотобойцами» истекают в 2024 году.



Летом «Вест Хэм Юнайтед» активно поработал на трансферном рынке, подписав Корне, Палмьери, Скамакку, Керера и Пакету. Тем не менее результаты команды на старте сезона оказались ниже ожидаемых. По итогам 7 туров «бордовые» набрали лишь 4 очка, разместившись на 18-м месте в АПЛ.