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Президент «ПСЖ» не верит в создание Суперлиги

Дата публикации: 28-09-2022

Нассер Аль-Хелаифи, являющийся президентом «ПСЖ», ответил на вопросы относительно создания Суперлиги.

«Суперлиги нет. Ни в какой из версий. Против нее выступили медиа, маленькие и большие команды, болельщики. Поддержали идею только 3 клуба. При этом они же с радостью участвуют в главных турнирах УЕФА», - цитирует Аль-Хелаифи «Marca».

Также президент парижан отметил, что клуб будет активно работать в направлении развития своего потенциала, а будущее покажет, что идея с созданием Суперлиги была ошибочной.

Впервые о появлении нового турнира стало известно весной 2021 года. Однако после ультиматума со стороны УЕФА клубы, изначально заявленные для участия в Суперлиге, отказались от этой идеи.

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