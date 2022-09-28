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«Ньюкасл» согласовал трансфер австралийского таланта

Дата публикации: 28-09-2022

«Ньюкасл Юнайтед» работает на трансферном рынке не только над усилением стартового состава, но и на перспективу.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «сороки» согласовали переход нападающего Гаранга Куола, выступающего за «Сентрал Кост» из высшего дивизиона Австралии.

Утверждается, что уже запланирован медосмотр в Великобритании. По информации «Sky Sports», после подписания контракта с «Ньюкаслом» 18-летний форвард отправится в аренду.

В прошлом сезоне Куол провел десять матчей, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Также юный уроженец Южного Судана вызывался в сборную Австралии, но пока оставался только в заявках на товарищеские матчи.

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