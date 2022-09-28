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Облак входит в сферу интересов «Тоттенхэма»

Дата публикации: 28-09-2022

По информации «Evening Standart», «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к Яну Облаку. На подписании вратаря «Атлетико» настаивает Антонио Конте, возглавляющий лондонскую команду. Конкурентом «шпор» в борьбе за голкипера является «Манчестер Юнайтед».

Переход Облака в «Тоттенхэм» может быть оформлен ближайшим летом.

Ранее появилась информация, что «Атлетико» готов отпустить вратаря уже зимой.

За мадридцев Облак выступает на протяжении 8 лет. В нынешнем сезоне в активе голкипера 6 игр за «Атлетико» (2 встречи без пропущенных голов). Соглашение словенца с командой Диего Симеоне действует до лета 2028 года.

Рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 40 млн. На счету Облака 52 игры за сборную Словении.

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