Облак входит в сферу интересов «Тоттенхэма»

Дата публикации: 28-09-2022

По информации «Evening Standart», «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к Яну Облаку. На подписании вратаря «Атлетико» настаивает Антонио Конте, возглавляющий лондонскую команду. Конкурентом «шпор» в борьбе за голкипера является «Манчестер Юнайтед».



Переход Облака в «Тоттенхэм» может быть оформлен ближайшим летом.



Ранее появилась информация, что «Атлетико» готов отпустить вратаря уже зимой.



За мадридцев Облак выступает на протяжении 8 лет. В нынешнем сезоне в активе голкипера 6 игр за «Атлетико» (2 встречи без пропущенных голов). Соглашение словенца с командой Диего Симеоне действует до лета 2028 года.



Рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 40 млн. На счету Облака 52 игры за сборную Словении.