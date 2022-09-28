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Месси не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»

Дата публикации: 28-09-2022

Каталонский журналист Микель Бласкес сообщил в своем «Twitter», что Лионель Месси не будет продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что аргентинец не будет принимать никаких решений относительно своего будущего до окончания чемпионата мира в Катаре, потому что хочет сосредоточиться на выступлениях за сборную.

Впрочем, сейчас ситуация может измениться.

По словам инсайдера, Месси хорошо начал новый сезон, однако он не полностью счастлив в Париже. Если ситуация не изменится, то «Барселона», а также «Интер Майами», побороться за возвращение/подписание мировой звезды.

Трудовой договор 35-летнего нападающего с действующим чемпионом Франции истекает 30 июня 2023 года.

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