Участвуйте в акции 1xBet к Лиге чемпионов: главный приз — Maserati!

Дата публикации: 05-10-2022

Болельщики по всему миру ждут непредсказуемых игр лучших команд Европы. Лига чемпионов давно уже стала главным клубным турниром мира — и на старте нового сезона 1xBet запустил мощнейшую акцию. Главным ее призом является элитный автомобиль Maserati Levante. Помимо этого, можно будет выиграть новейшие гаджеты от Apple и Samsung, а также солидные денежные призы.

Что надо сделать для участия в акции:

Зарегистрироваться или войти в свой аккаунт на сайте/в приложении 1xBet. В личном кабинете на сайте/в приложении согласиться на участие в акциях. Нажать на кнопку "Принять участие" на странице акции. Делать ставки от 5 долларов на матчи Лиги чемпионов УЕФА.

За каждую ставку игрок получает очки, благодаря которым может принимать участие в розыгрыше наград. Если ставка сыграла, участнику начисляется 5 очков, если проиграла — 3. То, за какой приз будет бороться участник, зависит от числа набранных им очков. Узнать детальнее о распределении наград можно на странице акции.

При этом, промо состоит из трех этапов и шансы на призы есть у всех. Первый розыгрыш наград состоится уже 3 ноября, после окончания группового этапа ЛЧ. В его рамках будут разыграны денежные призы, а также тысячи бонусных баллов.

Такие же награды будут ждать участников за второй этап акции, по ходу которого будут учитываться ставки игроков на матчи плей-офф Лиги чемпионов. Ну а после завершения турнира, 14 июня 2023 года, среди участников акции, набравших от 50 баллов, состоится розыгрыш главных призов.

1 место: автомобиль Maserati Levante 2021 (1 победитель)

2 место: ноутбук Apple Macbook Pro 13" 2022 (5 победителей)

3 место: смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB (5 победителей)

4 место: планшет Apple iPad Air 2022 (10 победителей)

5 место: смартфон Samsung Galaxy S22 Plus 2022 (20 победителей)

6 место: игровая приставка Xbox Series X (30 победителей)

7 место: игровая приставка Nintendo Switch (40 победителей)

8 место: наушники Apple AirPods 3 (50 победителей)

9 место: наушники Razer Blackshark V2 PRO Wireless (80 победителей)

10 место: наушники Galaxy Buds Pro (100 победителей)

Делайте ставки на главный клубный турнир мира и побеждайте с 1xBet!