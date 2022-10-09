«МЮ» готов продать Роналду за 11 млн евро

Дата публикации: 09-10-2022

«Daily Star» сообщает, что «Ман Юнайтед» готов отпустить Криштиану Роналду уже в ближайшее трансферное окно. При этом «манкунианцы» хотят получить за португальского форварда 11 000 000 евро.



О желании Роналду покинуть из «Олд Траффорд» ранее сообщали несколько источников. Однако выгодных предложений по нему «Юнайтед» пока не получал.



Состав английского клуба Роналду пополнил летом 2021 года, подписав 2-летнее соглашение. В текущем сезоне на счету 37-летнего португальца всего 9 игр (1 забитый мяч, 1 ассист). Ценник на нападающего составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали об интересе к Криштиану со стороны «Интера Майами», который был готов выплачивать именитому футболисту зарплату в 34 миллиона евро за сезон.