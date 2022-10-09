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«Реал» и «Ювентус» интересуются Мудриком

Дата публикации: 09-10-2022

По информации «Tuttosport», Михаил Мудрик из «Шахтера» привлек внимание «Ювентуса» и «Реала».

Туринцев в ближайшем будущем ожидают серьезные изменения в трансферной политике. Клуб откажется от дорогостоящих покупок, сделав выбор в пользу приобретения молодых талантов. В числе трансферных целей «Ювентуса» значится и хавбек «Шахтера».

Мудрик также интересен «Реалу», который готов побороться за футболиста.

Ранее СМИ писали, что за игрой полузащитника наблюдают «ПСЖ», «Арсенал» и несколько клубов АПЛ.

Контракт Мудрика с «оранжево-черными» истекает в 2026 году. В сезоне 2022/2023 в активе Михаила 7 встреч за «горняков» (2 забитых мяча). Transfermarkt.de оценивает 21-летнего украинца в 15 млн евро.

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