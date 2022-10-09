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«Тоттенхэм» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером АПЛ

Дата публикации: 09-10-2022

Боссы «Тоттенхэма» удовлетворены работой Антонио Конте на посту наставника команды. «Шпоры» готовят для итальянского специалиста новый контракт. Информацией поделился ресурс «Football Insider».

Лондонцы готовы существенно увеличить зарплату Конте. Если итальянец согласится пролонгировать трудовые отношения с «Тоттенхэмом», то будет еженедельно получать 0,4 млн фунтов, что сделает его наиболее высокооплачиваемым тренером АПЛ. Действующее соглашение Конте со «шпорами» истекает ближайшим летом.

Итальянец работает с «Тоттенхэмом» с ноября прошлого года. В нынешнем сезоне команда под его руководством по итогам 9 туров находятся на 3-й строчке в чемпионате Англии, имея в своем активе 20 набранных очков.

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