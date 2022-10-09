«Лейпциг» оформил трансфер голкипера сборной Норвегии

Дата публикации: 09-10-2022

«РБ Лейпциг» усилился Эрьяном Нюланном. О подписании контракта с 32-летним голкипером сообщила пресс-служба «быков». Состав немецкой команды опытный страж ворот пополнил в ранге свободного агента.



В «Лейпциге» Нюланна рассматривают в качестве сменщика Петера Гулачи, получившего травму крестообразных связок и выбывшего из строя на длительный период.



Ранее норвежец выступал за «Рединг». В минувшем сезоне на счету Нюланна 13 игр за английскую команду (2 встречи без пропущенных мячей). В июле 2022 года соглашение голкипера с «Редингом» истекло, после чего он находился без работы.



За сборную Норвегии Нюланн выступает с 2013 года. Всего в активе вратаря 40 встреч за национальную команду (42 пропущенных мяча).