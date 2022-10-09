«Реал» в 2024 году планирует назначить главным тренером Хаби Алонсо и подписать Эндрика

Дата публикации: 09-10-2022

«EL Nacional» информирует, что «Реал» начал прорабатывать варианты замены Карло Анчелотти. Итальянец хочет завершить сотрудничество со «сливочными» летом 2024 года.



Основным кандидатом на замену Анчелотти является Хаби Алонсо, который с недавнего времени возглавляет «Байер».



Помимо смены тренера, мадридцы планируют оформить 2 статусных трансфера. Состав «галактикос» могут пополнить Эндрик из «Палмейраса» и Холанд, выступающий в «Ман Сити».



Эндрик воспитывался в структуре «Палмейраса». Рыночная стоимость 16-летнего центрфорварда равняется 15 млн евро («Transfermarkt»). Холанд пополнил состав «горожан» минувшим летом. Ценник на 22-летнего норвежца составляет 150 000 000 евро («Transfermarkt»).