04:10 ()
Свернуть список

«Матч ТВ»: Локомотив» не рассматривает кандидатуру Семина

Дата публикации: 09-10-2022

«Матч ТВ» утверждает, что Бориса Ротенберга и Юрия Семина не будет в «Локомотиве» в ближайшее время. «Железнодорожники», недавно отказавшиеся от услуг Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна, не рассматривают их кандидатуры.

Москвичи уже общались с Игорем Черевченко и Андреем Талалаевым, а вот контактов с Семиным не было.

Источник отмечает, что расставание с тренером и спортивным директором стало для клуба экстренным и было обусловлено провальными результатами «Локомотива» на старте сезона. Последней каплей стало разгромное поражение от «Сочи» в рамках 12-го тура РПЛ со счетом 0:4.

Ранее ресурс «СЭ» сообщил, что сменщиком Циннбауэра в «красно-зеленые» может стать Семин, а на замену Цорну клуб хочет пригласить Ротенберга.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close