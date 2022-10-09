«Матч ТВ»: Локомотив» не рассматривает кандидатуру Семина

Дата публикации: 09-10-2022

«Матч ТВ» утверждает, что Бориса Ротенберга и Юрия Семина не будет в «Локомотиве» в ближайшее время. «Железнодорожники», недавно отказавшиеся от услуг Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна, не рассматривают их кандидатуры.



Москвичи уже общались с Игорем Черевченко и Андреем Талалаевым, а вот контактов с Семиным не было.



Источник отмечает, что расставание с тренером и спортивным директором стало для клуба экстренным и было обусловлено провальными результатами «Локомотива» на старте сезона. Последней каплей стало разгромное поражение от «Сочи» в рамках 12-го тура РПЛ со счетом 0:4.



Ранее ресурс «СЭ» сообщил, что сменщиком Циннбауэра в «красно-зеленые» может стать Семин, а на замену Цорну клуб хочет пригласить Ротенберга.