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Агент Жоржиньо ведет переговоры с «Барселоной»

Дата публикации: 10-10-2022

Жоржиньо может сменить «Челси» на «Барселону». Информацию разместил ресурс «Tuttomercatoweb».

Сообщается, что Жоао Сантос, представляющий интересы хавбека, в настоящий момент пребывает в Барселоне, где обсуждает с руководством каталонцев возможность трансфера Жоржиньо.

Соглашение футболиста с «Челси» действует до конца сезона. При этом сам футболист намерен покинуть Англию. В текущем сезоне в активе 30-летнего итальянца 1 забитый мяч в 11 встречах за «аристократов». Его рыночная стоимость составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).

Примечательно, что минувшим летом состав «Барселоны» пополнили сразу 2 экс-игрока «Челси», получившие статус свободных агентов. К каталонцам присоединились Кристенсен и Алонсо.

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