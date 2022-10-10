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«Тоттенхэм» обсуждает с «Google» сделку по продаже прав на название стадиона

Дата публикации: 10-10-2022

«Тоттенхэм Хотспур» готов продать «Google» права на название своей арены.

Сторонником оформления сделки с интернет-гигантом является Дэниел Леви, являющийся председателем правления «шпор». Он считает, что клубу было бы выгодно оформить данное соглашение с «правильной компанией за правильную сумму». Сделка пока не закрыта, но стороны существенно продвинулись в переговорах.

«Google» активно сотрудничает с различными спортивными организациями, среди которых команда «Макларен» из гонок «Формула-1», а также американские МЛБ и НБА.

Стадион лондонцев, помимо футбольных встреч, позволяет проводить боксерские бои, разнообразные концерты и игры по американскому футболу.

Источник – «The Athletic».

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