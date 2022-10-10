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Катарские владельцы «ПСЖ» приобрели долю в «Браге»

Дата публикации: 10-10-2022

«Qatar Sports Investments», являющаяся собственником «Пари Сен-Жермен», закрыла сделку по приобретению доли в «Браге». Речь идет о миноритарном пакете акций. Информация об этом появилась на сайте португальской команды.

Согласно сведениям комиссии по рынку ЦБ Португалии, инвесторы из Катара выкупили 21,67-процентную долю акций «Браги».

В португальском клубе уже прокомментировали итоги сделки. В «Браге» подчеркнули, что изменения в структуре собственников не скажутся на руководстве «оружейников», совет директоров которого останется независимым в плане принятия решений.

По итогам 9 туров в активе «Браги» 19 набранных очков. Команда находится на 3-й строчке в чемпионате Португалии, уступая 6 очков лидирующей «Бенфике».

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