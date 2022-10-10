«Ювентус» не планирует увольнять Аллегри до конца года

Дата публикации: 10-10-2022

Итальянские СМИ, указывая в качестве источника «La Gazzetta dello Sport», пишут, что Массимилиано Аллегри продолжит работу в «Ювентусе», по меньшей мере, до конца года.



Журналистка Фабиана делла Валле утверждает, что руководство и тренер туринцев полагают, что в текущем сезоне большинство футболистов не показывают своих лучших качеств. При этом в клубе считают игру против «Маккаби» ключевой в плане перспектив продолжения борьбы за путевку в плей-офф ЛЧ. Пока туринцы идут третьими в группе с «Бенфикой» и «ПСЖ».



Также сообщается, что «Ювентус» не планирует расторгать контракт с Аллегри в октябре-ноябре, поскольку в этом случае клубу придется заплатить солидную неустойку. Но если специалисту не удастся улучшить результаты команды в элитном еврокубке и Серии А, его уволят.