Галактионов может возглавить «Локомотив»

Дата публикации: 10-10-2022

Metaratings.ru информирует, что новым наставником «красно-зеленых» может стать Михаил Галактионов, возглавляющий «Пари НН». Напомним, москвичи остались без тренера 8-го октября.



Сообщается, что специалист присутствует в шорт-листе «железнодорожников». При этом окончательный выбор еще не сделан, и он является лишь одним из претендентов на пост тренера «Локомотива».



Ранее сообщалось, что в качестве нового наставника в столичном клубе рассматривают кандидатуры Юрия Семина, Андрея Талалаева и Сергея Юрана.



Галактионов стал тренером «Пари НН» этим летом. У руля нижегородской команды он сменил Александра Кержакова. После 12 туров «Пари НН» под руководством 38-летнего коуча находится на 10-м месте в РПЛ, имея в своем активе 13 очков.