The House of the Barça: встречайте громкую премьеру этой осени от 1xBet!

Дата публикации: 13-10-2022

1xBet традиционно старается предоставлять игрокам улучшенные условия для ставок. К примеру, у букмекера всегда есть акции, по условиям которых благодаря успешным прогнозам можно выигрывать не только деньги, но и крутые призы!

Одно из таких предложений - новая акция букмекера и ФК “Барселона” под названием House of the Barça. Она так же крута, как и другие промо 1xBet, однако особенно поражает своим масштабом, ведь пройдет в несколько этапов и завершится аж в июне 2023 года. В ее рамках будут разыграны сотни призов, среди которых - смартфоны iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22, футболки “блаугранас” и многое другое!

Поучаствовать в акции может каждый игрок 1xBet - новый или действующий. Для этого достаточно:

Подтвердить согласие на участие в бонусных акциях в личном кабинете на сайте или в приложении Нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции House of the Barça Делать победные ставки типа “экспресс” на сумму минимум 5,49 USD с коэффициентом от 1,4. В купон должны войти минимум три события, одно из которых - с участием “Барселоны”.

Каждые 5,49 USD в сумме ставки будут приносить игроку один акционный билет (соответственно, чем больше сумма ставки - тем больше билетов). И вот тут начинается самое интересное.

Один билет является пропуском пользователя на розыгрыш iPhone 13 Pro Max, а 10 билетов обеспечат участие в ближайшем большом розыгрыше, которых запланировано сразу несколько! По условиям каждого этапа акции призы будут отличаться, что делает участие еще более интересным.

К примеру, по итогам ближайшего этапа будут разыграны смартфон Samsung Galaxy S22 и телевизор Samsung Ultra HD 4K, а по окончанию следующего - планшет Apple iPad Pro и приставка Xbox Series S. С полным списком призов и дат розыгрышей наград можно ознакомиться на странице акции.

Делайте ставки на своих фаворитов и выигрывайте топовые призы от 1xBet и ФК “Барселона”. The win is coming!