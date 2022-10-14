«Реал» может отпустить Азара бесплатно

Дата публикации: 14-10-2022

«El Nacional» пишет, что «Реал» может досрочно прекратить сотрудничество с Эденом Азаром.



Сообщается, что Флорентино Переса не устраивает отношение бельгийца к своей физической форме. Президент «сливочных» готов пойти на радикальные меры и расторгнуть соглашение с хавбеком, чтобы сократить расходы по зарплате.



Азар пополнил состав мадридской команды в 2019 году, перебравшись из «Челси». За его трансфер «галактикос» заплатили 115 млн евро. Трудовой договор 31-летнего футболиста с «Реалом» истекает в 2024 году. В сезоне 2022/2023 в активе Азара всего 5 встреч, в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 голевым пасом.



Стоимость бельгийца составляет 12 млн евро («Transfermarkt»).