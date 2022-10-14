Игроки «Баварии» недовольны Нагельсманном

Дата публикации: 14-10-2022

По данным немецкого издания «Sport Bild», футболисты «Баварии» имеют ряд претензий к тренеру команды.



Прежде всего, им не нравится, что Нагельсманну не удается менять ход событий в играх, складывающихся неудачно.



Также игроки недовольны выбором стартового состава и заменами тренера. Кроме того, наставник не всегда держит слово при выборе футболистов на игру. Так, Нагельсманн обещал Мусиале, что встречу против «Интера» в Лиги чемпионов он начнет в стартовом составе, но в итоге хавбек остался на скамейке запасных.



Не устраивает игроков и поведение коуча, который в своих высказываниях бывает слишком импульсивным.



В Бундеслиге «Бавария» под руководством Нагельсманна пока идет только третьей, уступая лидеру 4 очка. Клуб показал худший старт за последние 12 лет.