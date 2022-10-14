«Челси» может досрочно вернуть Закарию в «Ювентус»

Дата публикации: 14-10-2022

Денис Закария, находящийся в аренде в «Челси», может вернуться в «Ювентус» досрочно.



Ресурс «90min» пишет, что Грэм Поттер, недавно возглавивший «аристократов», не рассчитывает на хавбека. В связи с этим лондонцы раздумывают над тем, чтобы досрочно завершить его аренду в ближайшее трансферное окно.



«Ювентус» подписал Закарию в начале 2022 года. За «бьянконери» 25-летний швейцарец отыграл всего полсезона, после чего был арендовал «синими». Сам футболист тогда отметил, что мечтал выступать под руководством Томаса Тухеля, потому и согласился перейти в «Челси». Однако в сентябре «Челси» уволил немецкого специалиста, заменив его Поттером.



В текущем сезоне Закария провел за английский клуб всего 2 встречи (без результативных действий).