13:36 ()
Свернуть список

«Челси» может досрочно вернуть Закарию в «Ювентус»

Дата публикации: 14-10-2022

Денис Закария, находящийся в аренде в «Челси», может вернуться в «Ювентус» досрочно.

Ресурс «90min» пишет, что Грэм Поттер, недавно возглавивший «аристократов», не рассчитывает на хавбека. В связи с этим лондонцы раздумывают над тем, чтобы досрочно завершить его аренду в ближайшее трансферное окно.

«Ювентус» подписал Закарию в начале 2022 года. За «бьянконери» 25-летний швейцарец отыграл всего полсезона, после чего был арендовал «синими». Сам футболист тогда отметил, что мечтал выступать под руководством Томаса Тухеля, потому и согласился перейти в «Челси». Однако в сентябре «Челси» уволил немецкого специалиста, заменив его Поттером.

В текущем сезоне Закария провел за английский клуб всего 2 встречи (без результативных действий).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close