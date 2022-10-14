13:36 ()
Свернуть список

Гайя подпишет новый контракт с «Валенсией»

Дата публикации: 14-10-2022

Фабрицио Романо утверждает, что в скором времени Хосе Луис Гайя продлит сотрудничество с «Валенсией». Стороны подпишут контракт в ближайшие дни. Новое соглашение с левым защитником будет действовать 5 лет.

На пролонгации договора с испанцем настаивал Дженнаро Гаттузо, возглавляющий «Валенсию». Действующий контракт Гайя с «летучими мышами» рассчитан до лета 2023 года.

Защитник воспитывался в структуре «Валенсии». Его дебют в первой команде состоялся в 2012 году. В текущем 27-летний исполнитель поучаствовал в 4 поединках за «летучих мышей» (1 результативная передача).

Рыночный ценник на испанца равняется 35 млн евро (по данным «Transfermarkt»).

За национальную сборную Гайя провел 18 встреч (3 забитых мяча).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close