Гайя подпишет новый контракт с «Валенсией»

Дата публикации: 14-10-2022

Фабрицио Романо утверждает, что в скором времени Хосе Луис Гайя продлит сотрудничество с «Валенсией». Стороны подпишут контракт в ближайшие дни. Новое соглашение с левым защитником будет действовать 5 лет.



На пролонгации договора с испанцем настаивал Дженнаро Гаттузо, возглавляющий «Валенсию». Действующий контракт Гайя с «летучими мышами» рассчитан до лета 2023 года.



Защитник воспитывался в структуре «Валенсии». Его дебют в первой команде состоялся в 2012 году. В текущем 27-летний исполнитель поучаствовал в 4 поединках за «летучих мышей» (1 результативная передача).



Рыночный ценник на испанца равняется 35 млн евро (по данным «Transfermarkt»).



За национальную сборную Гайя провел 18 встреч (3 забитых мяча).