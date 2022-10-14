Влахович может покинуть «Ювентус», если клуб не квалифицируется в ЛЧ

Дата публикации: 14-10-2022

Душан Влахович летом может уйти из «Ювентуса», если клубу не удастся получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Информацией поделился ресурс «Tutto Juve».



Текущий сезон для туринцев складывается неудачно. В элитном еврокубке «Ювентус» почти лишился шансов на выход из группы. По итогам 4 туров клуб расположился на 3-м месте, отставая от «Бенфики» и «ПСЖ» на 5 очков. В Серии А после 9 туров подопечные Аллегри находятся лишь на 8-й строчке. От зоны ЛЧ «Ювентус» отстает на 7 очков.



Состав «Юве» Влахович пополнил в январе 2022 года. В нынешнем сезоне в активе центрфорварда 6 голов и 1 ассист в 12 играх за итальянскую команду.



Ранее СМИ сообщали, что интерес к Влаховичу проявляют «Бавария», «Пари Сен-Жермен» и ряд английских клубов. При этом «бьянконери» готовы отпустить своего нападающего за 100 000 000 евро.