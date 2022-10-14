Тонали может перейти в топ-клуб АПЛ

Дата публикации: 14-10-2022

Ближайшим летом Сандро Тонали может перебраться в АПЛ. «Calciomercatoweb» пишет, что на хавбека «Милана» нацелился «Челси».



Боссы «аристократов» уверены, что Тонали усилит их команду, которая по окончании сезона может лишиться сразу 2 ключевых игроков. «Челси», по всей видимости, покинут Н’Голо Канте и Жоржиньо. Их контракты истекают следующим летом.



Трудовые отношения Тонали с «Миланом» действуют до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 12 встреч за «россонери», в которых он отметился 1 голевой передачей. Рыночный ценник на итальянца составляет 50 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



В сборной Италии Тонали дебютировал в 2019 году. Всего в его активе 11 матчей за национальную команду.