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Тонали может перейти в топ-клуб АПЛ

Дата публикации: 14-10-2022

Ближайшим летом Сандро Тонали может перебраться в АПЛ. «Calciomercatoweb» пишет, что на хавбека «Милана» нацелился «Челси».

Боссы «аристократов» уверены, что Тонали усилит их команду, которая по окончании сезона может лишиться сразу 2 ключевых игроков. «Челси», по всей видимости, покинут Н’Голо Канте и Жоржиньо. Их контракты истекают следующим летом.

Трудовые отношения Тонали с «Миланом» действуют до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 12 встреч за «россонери», в которых он отметился 1 голевой передачей. Рыночный ценник на итальянца составляет 50 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

В сборной Италии Тонали дебютировал в 2019 году. Всего в его активе 11 матчей за национальную команду.

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