«ПСЖ» обещал Мбаппе купить Левандовски, Шкриньяра и Бернарду Силву

Дата публикации: 14-10-2022

Ромен Молина рассказал о том, какие трансферы планировал осуществить «ПСЖ» минувшим летом. Журналист отметил, что боссы парижской команды пообещали Килиану Мбаппе выкупить права на Шкриньяра, Бернарду Силву и Левандовски. Благодаря этому клубу удалось сохранить француза в своем составе.



Примечательно, что ни один из вышеупомянутых футболистов в итоге не стал игроком «Пари Сен-Жермен». Силва продолжил выступать за «Ман Сити», а Шкриньяр – за «Интер». Левандовски сменил «Баварию» на «Барселону».



Из-за этого отношения между боссами «ПСЖ» и Мбаппе заметно ухудшились. Ранее СМИ сообщали, что планы 23-летнего нападающего изменились, и теперь он хочет уйти из парижской команды в ближайшее трансферное окно.