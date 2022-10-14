«Спартак» намерен приобрести трех игроков зимой

Дата публикации: 14-10-2022

«РБ Спорт» пишет, что зимой «Спартак» собирается подписать 3 футболистов. Такая задача поставлена перед Полом Эшуортом, недавно возглавившим спортивный департамент «красно-белых». Игроки будут куплены на различные позиции. Однако, какие именно зоны планирует усилить московская команда, остается загадкой.



Эшуорт стал спортивным директором «народной команды» 26-го сентября. До этого 53-летний функционер работал техническим директором в английском «Брайтоне».



«Спартак» неплохо стартовал в сезоне 2022/2023. По итогам 12 туров клуб разместился на 3-й строчке в РПЛ, имея в своем активе 25 баллов. Ближайшую встречу подопечные Гильермо Абаскаля проведут 16-го октября. Соперником «Спартака» будет ЦСКА.