Эшпириту Санту близок к возвращению на пост главного тренера «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 14-10-2022

«The Athletic» утверждает, что «Вулверхэмптон» пытается договориться с Нуну Эшпириту Санту. В скором времени португалец может вернуться в английскую команду.



В настоящий момент специалист работает с «Аль-Иттихадом». Тем не менее Санту заверил руководство «волков», что согласен стать тренером команды.



Португалец возглавлял «Вулверхэмптон» в 2017-2021 годах, а затем стал наставником «Тоттенхэма». Однако у руля «шпор» он продержался недолго. После 4 месяцев работы с лондонской командой Санту оставил свой пост. Минувшим летом коуч возглавил «Аль-Иттихад».



Примечательно, что именно под руководством португальца «Вулверхэмптон» завоевал путевку в еврокубки впервые за последние 39 лет. Клуб дошел до 1/4 финала Лиги Европы.