«Манчестер Юнайтед» нашел усиление в «Лестере»
Дата публикации: 14-10-2022
Ресурс «Fichajes» сообщает об интересе «МЮ» к полузащитнику «Лестера». Речь идет о Джеймсе Мэддисоне. Подписать хавбека «манкунианцы» надеются во время зимнего трансферного окна. Среди конкурентов «Юнайтед» в борьбе за футболиста значатся «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».
«Лестер Сити» выкупил права на Мэддисона летом 2018 года, заплатив за него «Норвичу» 25 млн евро. Соглашение 25-летнего полузащитника с клубом рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне на счету англичанина 5 забитых мячей и 2 результативные передачи в 9 встречах за «лис».
Рыночная стоимость игрока составляет 50 000 000 евро (источник - «Transfermarkt»).
В активе Мэддисона 1 поединок за сборную Англии (без результативных действий).