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У Канте произошел рецидив травмы, и он рискует пропустить ЧМ-2022

Дата публикации: 14-10-2022

«Lequipe» информирует, что Н'Голо Канте выбыл из строя на длительное время.

На прошлой неделе у хавбека «Челси» случился рецидив повреждения подколенного сухожилия, из-за которого ему придется пропустить несколько недель. Более того, он может не успеть восстановиться к катарскому ЧМ-2022. Свою последнюю игру в этом сезоне Канте провел 14-го августа.

Дидье Дешам, возглавляющий французскую сборную, должен определиться с составом до 9-го ноября.

Ранее ряд источников сообщили, что в планы «Челси» не входит пролонгация соглашения с Канте, трудовые отношения с которым рассчитаны до конца текущего сезона. Среди причин данного решения называлось то, что 31-летний футболист слишком подвержен травмам. С начала сезона 2022/2023 Канте провел за «Челси» всего 2 игры.

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