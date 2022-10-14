«Милан» заинтересован в подписании нападающего сборной Чили

Дата публикации: 14-10-2022

«Милан» рассматривает вариант с покупкой Бреретона Диаса. Информация появилась в испанских СМИ.



Основными конкурентами «россонери» в борьбе за чилийца являются английские команды. Трансфер нападающего также интересен «Лидсу» и «Эвертону».



Правами на Диаса владеет «Блэкберн», который подписал форварда в 2019 году. Его трансфер обошелся клубу в 8,3 млн евро. В текущем сезоне на счету чилийца 14 встреч в Чемпионшипе, в которых он отметился 7 забитыми мячами и 1 результативным пасом.



Соглашение 23-летнего футболиста с «Блэкберном» в силе до ближайшего лета. Рыночный ценник на Диаса равняется 16 млн евро (по версии портала Transfermarkt.de).



За сборную Чили игрок провел 14 матчей (4 гола).