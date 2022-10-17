Щенсны может продолжить карьеру в Англии

Дата публикации: 17-10-2022

«Calciomercato» пишет, что карьера Войцеха Щенсны может продолжиться в «Ньюкасле». «Сороки» рассчитывают подписать голкипера «Ювентуса» по окончании сезона. При этом туринская команда готова расстаться с вратарем до завершения срока действия контракта.



За «Ювентус» Щенсны выступает с лета 2017 года. Трудовые отношения польского стража ворот с «бьянконери» истекают летом 2024 года. В текущем сезоне на счету 32-летнего футболиста 7 встреч за итальянскую команду (3 игры без пропущенных мячей). Рыночная стоимость Войцеха составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).



Щенсны имеет опыт выступления в АПЛ. В Англии голкипер защищал цвета «Арсенала», в структуре которого он находился с 2006 года. Вместе с «пушкарями» игрок завоевал 3 трофея.