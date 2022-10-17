Аморим может возглавить «ПСЖ» летом, заменив Галтье

Дата публикации: 17-10-2022

По данным ресурса «One Football», «ПСЖ» может досрочно расстаться с Кристофом Галтье. В качестве замены французского специалиста рассматривается Рубен Аморим, работающий со «Спортингом».



Основные претензии к Галтье заключаются в том, что тренеру так и не удалось погасить конфликт между Килианом Мбаппе и Неймаром. Кроме того, специалист пока не может найти подход к французскому нападающему. Ранее СМИ сообщили о том, что зимой Мбаппе намерен покинуть Париж.



Аморим рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост наставника «красно-синих» минувшим летом. Однако в итоге клуб выбрал Галтье. Аморим продолжил работу со «Спортингом». Его контракт с португальцами действует до лета 2024 года, но в нем есть опция расторжения с суммой неустойки в 30 000 000 евро.