22:15 ()
Свернуть список

Де Паулем интересуются «Милан» и «Ювентус»

Дата публикации: 17-10-2022

Родриго Де Пауль, выступающий за «Атлетико», привлек внимание сразу 2 итальянских грандов. Информацией поделилось издание «Marca».

В услугах 28-летнего полузащитника заинтересованы «Милан» и «Ювентус». «Атлетико» готов расстаться с футболистом, поскольку Диего Симеоне, возглавляющий «матрасников», не рассчитывает на него.

За мадридскую команду Де Пауль выступает с июля 2021 года. В нынешнем сезоне в активе аргентинца 1 забитый мяч и 1 результативная передача в 10 встречах. Срок действия договора Родриго с «Атлетико» ограничен летом 2026 года. Рыночный ценник на игрока равняется 35 миллионам евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Де Паулю проявлял «Зенит».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close