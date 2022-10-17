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«МЮ» заинтересован в Леау, «ПСЖ» готов заплатить за него 150 млн евро

Дата публикации: 17-10-2022

К числу претендентов на Рафаэла Леау добавился еще один клуб.

«Sky Sports», указывая в качестве источника «Daily Star», утверждает, что «Ман Юнайтед» планирует подписать форварда «Милана».

Ранее стало известно об интересе к португальцу со стороны «ПСЖ» и «Челси». При этом парижане готовы выплатить за него 150 млн евро.

Сам Леау ранее отклонил предложение «Милана» о пролонгации контракта.

Итальянская команда выкупила права на Леау у «Лилля» в 2019 году. Трансфер обошелся клубу в 29,5 млн евро. В сезоне 2022/2023 он провел в футболке «россонери» 13 игр, отметившись 4 голами и 8 ассистами.

Контракт Рафаэла с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость Леау составляет 70 млн евро (по версии сайта Transfermarkt.de).

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