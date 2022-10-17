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«Челси» нацелился на звездного защитника из Серии А

Дата публикации: 17-10-2022

Следующим летом Тодд Бели, владеющий «Челси», готов вложить серьезные деньги в усиление команды. «Calcio Mercato» пишет, что «аристократы» могут пополниться Миланом Шкриньяром. «Челси» подготовил для игрока соглашение с годовой зарплатой в 8 млн евро.

Лондонцы не являются единственным претендентом на защитника «Интера». Интерес к нему проявляет чемпион Франции «ПСЖ», для которого словак считается одной из основных трансферных целей. Помимо парижан, в услугах Шкриньяра заинтересованы и другие команды.

Трудовые отношения центрбека с «Интером» действуют до ближайшего лета. При этом миланцы намерены убедить его пролонгировать контракт.

В текущем сезоне Шкриньяр был задействован в 14 матчах (без результативных действий).

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