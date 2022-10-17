«Реал» нашел замену Бензема во Франции

Дата публикации: 17-10-2022

Карим Бензема пролонгирует соглашение с «Реалом» до лета 2024 года. Переподписание контракта состоится в скором времени. Тем не менее «сливочные» уже начали искать замену возрастному бомбардиру.



Сообщается, что мадридцы изучают вариант с подписанием Джонатана Дэвида, выступающего за «Лилль». Канадец блестяще смотрится в Лиге 1. В его активе 11 встреч за «Лилль», в которых он отметился 9 забитыми мячами и 2 результативными передачами.



С французской командой форвард связан контрактом до лета 2025 года. Рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 45 млн евро (Transfermarkt.de).



За сборную Канады Дэвид провел 30 встреч (20 забитых мячей).



Источник – «Todo Fichajes».