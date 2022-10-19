Гарантированные фрибеты за ставки на киберспорт: новое промо 1xBet

Дата публикации: 19-10-2022

Стартовал групповой этап чемпионата мира по League of Legends. 24 лучшие команды с разных уголков планеты подарят болельщикам немало захватывающих поединков и разделят между собой призовой фонд в $2,25 млн.

Специально к столь масштабному киберспортивному событию один из ведущих мировых беттинговых брендов 1xBet запустил промо под названием Worlds. В его рамках каждый участник может получить гарантированный фрибет от надежного букмекера.

Для участия достаточно выполнить несколько простых условий:

Создать аккаунт на сайте/в мобильном приложении 1xBet или авторизоваться в уже существующем Подтвердить согласие на участие в бонусных акциях в “Личном кабинете” Нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции Делать ставки типа “экспресс” от $5 (три и больше событий в купоне с коэффициентом каждого от 1,5), где минимум один матч чемпионате мира по League of Legends.

За каждые три рассчитанные ставки по заданным параметрам 1xBet дарит фрибет на сумму $8. Следовательно, помимо возможности получить выигрыш по купону, участникам акции предоставят промокод на бесплатную ставку. Стратегия win-win в действии!

Более того, количество фрибетов, которое могут получить участники, неограниченно. Промо завершится 5 ноября, когда и состоится финал чемпионата мира по League of Legends.

Участвуйте в акции Worlds от 1xBet, поддерживайте своих фаворитов — и получайте фрибеты!