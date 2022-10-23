«Барселона» и «Атлетико» нашли усиление в «Ювентусе»

Дата публикации: 23-10-2022

По данным «Todofichajes», карьера Адриена Рабио может продолжиться в Ла Лиге. На 27-летнего хавбека «Ювентуса» претендуют сразу 2 испанских гранда. Речь идет об «Атлетико» и «Барселоне». Обе команды могут подписать француза бесплатно, поскольку следующим летом его соглашение с «бьянконери» завершит свое действие.



Рабио является воспитанником «ПСЖ». За парижан он выступал до лета 2019 года, после чего перебрался в Турин. «Ювентусу» за его переход платить не пришлось, поскольку на тот момент полузащитник находился в ранге свободного агента.



В этом сезоне на счету Рабио 10 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, в которых он отметился 4 забитыми мячами.



Рыночная стоимость хавбека – € 17 млн («Transfermarkt»).