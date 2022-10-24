Три английских клуба готовы побороться за де Йонга, если он решит уйти из «Барселоны»

Дата публикации: 24-10-2022

Сразу 3 команды АПЛ намерены включиться в борьбу за Френки де Йонга. Такую информацию опубликовал ресурс «ESPN». Если голландец решит уйти из «Барселоны», то подписать его попробуют «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси».



Источник отмечает, что лондонцы располагают информацией, согласно которой вероятность изменения позиции де Йонга по своему будущему велика. По окончании сезона 25-летний исполнитель может согласиться покинуть «сине-гранатовых», которые пытались продать его минувшим летом. На тот момент ближе других к подписанию хавбека был «Ман Юнайтед». «Красные дьяволы» договорились выкупить его контракт у «Барсы» за 65 млн евро и 20 млн евро в формате бонусов. Однако голландец не захотел покидать лагерь каталонцев.



В сезоне 22/23 в активе де Йонга 1 гол в 12 играх за «Барселону».