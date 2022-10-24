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«Боруссия» намерена включить Диаса в сделку по переходу Беллингема в «Реал»

Дата публикации: 24-10-2022

«Реал» обозначил интерес к Джуду Беллингему, выступающему за дортмундскую «Боруссию». Об условиях возможной сделки рассказал ресурс «Defensa Central».

Дортмундцы готовы отпустить своего хавбека. В «Боруссии» рассматривают вариант с продажей Беллингема и включением в сделку по нему Браима Диаса. Последний с лета 2021 года находится в аренде в «Милане».

В Дортмунд Беллингем перебрался в 2020 году. «Шмели» заплатила за его переход 25 млн евро. В текущем сезоне на счету 19-летнего англичанина 17 игр за немецкую команду (8 забитых мячей, 2 голевых паса).

Соглашение полузащитника с «Боруссией» действует до лета 2025 года. Стоимость футболиста составляет 90 млн евро («Transfermarkt»).

За национальную сборную Беллингем впервые сыграл осенью 2020 года.

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