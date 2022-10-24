Тен Хаг хочет избавиться от Роналду в январе

Дата публикации: 24-10-2022

По информации издания «Mirror», Эрик тен Хаг хочет, чтобы зимой Криштиану Роналду покинул клуб при наличии предложений по его трансферу.



Ранее между португальцем и «Юнайтед» произошел скандальный эпизод. Форвард не стал дожидаться окончания встречи «манкунианцев» с «Тоттенхэмом» и ушел со скамейки запасных, а затем уехал и со стадиона. Позднее Роналду извинился за свое поведение, но это не спасло его от штрафа в размере 2-недельного заработка. Кроме того, Криштиану отправили тренироваться с молодежкой «МЮ» (U21).



Срок действия контракта Роналду с «красными дьяволами» ограничен летом 2023 года. В текущем сезоне 37-летний нападающий выходил на поле в футболке английского клуба в 12 встречах (2 гола, 1 ассист).