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Хави попросил руководство «Барселоны» подписать Рабьо

Дата публикации: 24-10-2022

Карьера Адриена Рабьо может продолжиться в «Барселоне». На подписании француза настаивает Хави, возглавляющий «сине-гранатовых». Информацией поделился ресурс «Calciomercato».

Заполучить полузащитника каталонцы могут по окончании сезона, когда его соглашение с «Ювентусом», за который он сейчас выступает, истечет. В этом случае Рабьо достанется «Барселоне» бесплатно.

Состав туринцев футболист пополнил в июле 2019 года в ранге свободного агента. В сезоне 2022/2023 в активе 27-летнего француза 4 гола в 10 поединках за «бьянконери». Рыночный ценник на хавбека равняется 17 000 000 евро.

Минувшим летом Рабьо мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но боссы англичан отказались от его трансфера из-за высоких финансовых требований футболиста.

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