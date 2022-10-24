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Фримпонг интересен многим топ-клубам

Дата публикации: 24-10-2022

Фабрицио Романо сообщает в соцсетях, что интерес к Джереми Фримпонгу, права на которого принадлежат «Байеру», проявляют несколько европейских грандов. Среди претендентов на 21-летнего защитника значится и «Ман Юнайтед».

Фримпонг обучался футболу в академии «Манчестер Сити», но в основе «горожан» ему заиграть не удалось. В «Байер» голландец попал транзитом через «Селтик». Трансфер обошелся леверкузенцам в 11 млн евро.

В текущем сезоне на счету фулбека 15 встреч за «фармацевтов», в которых он отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Ценник на Фримпонга составляет 25 млн евро (по данным «Transfermarkt»). Трудовой договор игрока с немецким клубом истекают в 2025 году.

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