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«Арсенал» готов потратить на Мудрика 35 млн евро

Дата публикации: 24-10-2022

«Calciomercato» пишет, что Михаил Мудрик может сменить «Шахтер» на «Арсенал». «Пушкари» оценивают украинца в 35 000 000 евро. В трансфере полузащитника «горняков» заинтересован Микель Артета, возглавляющий лондонцев.

«Шахтер» готов рассматривать предложения по Мудрику. Однако на условия «Арсенала» в клубе не согласны.

В текущем сезоне в активе 21-летнего хавбека 10 игр, в которых он отличился 5 раз и отдал 7 результативных передач. С «оранжево-черными» Мудрик связан трудовыми отношениями до конца 2026 года, а его ориентировочная стоимость оценивается 15 миллионов евро (согласно информации сайта Transfermarkt.de).

Ранее СМИ писали, что одаренным украинцем интересуются такие клубы как «Байер», «Эвертон», «Арсенал» и «Ювентус».

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