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«Челси» сохраняет интерес к Захаряну

Дата публикации: 24-10-2022

«Evening Standard» утверждает, что Арсен Захарян по-прежнему интересен «Челси».

Лондонцы надеялись оформить трансфер хавбека «Динамо» минувшим летом. Однако ситуация осложнилась из-за санкций в отношении российских банков. Несмотря на наличие договоренностей между клубами, его переход сорвался. Сумма трансфера оценивалась в 12,6 млн евро.

Сам Захарян готов к переезду в Лондон. Полузащитник рассчитывает, что сторонам удастся завершить сделку, несмотря на имеющиеся сложности.

По непроверенным данным, Захарян также думает над получением спортивного гражданства Армении. Однако в футбольной Федерации Армении эту информацию опровергли.

В текущем сезоне в активе 19-летнего исполнителя 17 игр за «бело-голубых» (3 гола, 5 ассистов).

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