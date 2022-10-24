«Челси» сохраняет интерес к Захаряну

Дата публикации: 24-10-2022

«Evening Standard» утверждает, что Арсен Захарян по-прежнему интересен «Челси».



Лондонцы надеялись оформить трансфер хавбека «Динамо» минувшим летом. Однако ситуация осложнилась из-за санкций в отношении российских банков. Несмотря на наличие договоренностей между клубами, его переход сорвался. Сумма трансфера оценивалась в 12,6 млн евро.



Сам Захарян готов к переезду в Лондон. Полузащитник рассчитывает, что сторонам удастся завершить сделку, несмотря на имеющиеся сложности.



По непроверенным данным, Захарян также думает над получением спортивного гражданства Армении. Однако в футбольной Федерации Армении эту информацию опровергли.



В текущем сезоне в активе 19-летнего исполнителя 17 игр за «бело-голубых» (3 гола, 5 ассистов).