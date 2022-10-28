У «ПСЖ» наивысшие шансы подписать лидера «Лацио»

Дата публикации: 28-10-2022

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» может усилиться Сергеем Милинковичем-Савичем. Именно парижане считаются фаворитами в борьбе за лидера «Лацио». Боссы «ПСЖ» согласны выложить за хавбека 80 млн евро – столько хочет получить за своего подопечного римская команда. Другие клубы не готовы платить за серба столь внушительную компенсацию.



Состав «Лацио» Милинкович-Савич пополнил в 2015 году. СМИ на протяжении нескольких лет связывали 27-летнего полузащитника с различными топ-клубами. Однако он продолжает выступать за «бьянкочелести».



В сезоне 2022/23 серб поучаствовал в 15 встречах во всех соревнованиях (4 забитых мяча, 7 голевых передач).



Соглашение Милинковича-Савича с римским клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt.de оценивает Сергея в 25 миллионов евро.



Источник – «Fichajes».