«Брайтон» просит 100 млн евро за трансферную цель «Ливерпуля» Кайседо

Дата публикации: 30-10-2022

Издание «Mirror» рассказало, во сколько «Брайтон» оценил Мойсеса Кайседо. За своего хавбека, интерес к которому проявляют «Ливерпуль» и другие команды АПЛ, клуб хочет получить 100 000 000 евро.



Кайседо воспитывался в эквадорском «Индепендьенте». «Брайтон» выкупил права на футболиста в феврале 2021 года за 5 млн евро. На первую половину сезона 21/22 Мойсес был арендован бельгийским «Беерсхотом», после чего вернулся в «Брайтон». В текущем сезоне он регулярно появляется в основе английской команды. В активе 20-летнего игрока 12 встреч в АПЛ (1 забитый мяч).



Трудовые отношения Кайседо с «чайками» действуют до июня 2025 года. Рыночный ценник на него составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).