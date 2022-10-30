В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне, несмотря на вылет из Лиги чемпионов

Дата публикации: 30-10-2022

«Атлетико» хочет пролонгировать сотрудничество с Диего Симеоне, возглавляющим мадридцев. Несмотря на неудачное выступление в ЛЧ, где «матрасники» не смогли выйти из группы, руководство клуба доверяет аргентинцу. Информацией поделился ресурс «AS».



СМИ периодически пишут о возможном уходе Симеоне с поста наставника «Атлетико». Однако «красно-белые» не планируют менять тренера. В клубе уверены, что именно аргентинский специалист является оптимальным вариантом для команды. Более того, боссы мадридцев считают его ключевой фигурой в построении игры «Атлетико».



Действующее соглашение с Симеоне истекает в 2024 году. «Матрасники» намерены сохранить коуча до лета 2026 года.